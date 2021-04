Chipotle dará miles de burritos gratis a trabajadores de la salud en Estados Unidos desde HOY

Como un reconocimiento a su labor en la lucha contra el coronavirus, la cadena mexicana de comida rápida Chipotle, anunció que regalará 250,000 burritos a los trabajadores de la salud que están en primera línea en la batalla contra el COVID-19, en todo el país.



La iniciativa de la cadena de comida mexicana busca reconocer la importante labor que realiza el personal médico en estos tiempos de pandemia.



Y por ello está invitando a los trabajadores de la salud de todo Estados Unidos que acudan por su burrito gratis este 29 de abril a cualquiera de las sucursales.





Esta entrega de los 250,000 burritos gratis se debe la iniciativa de Chipotle, llamada “Burritos for Healthcare Heroes”, en apoyo al personal médico que ha estado en la primera línea combatiendo el coronavirus, que ha cobrado la vida de más de 500,000 personas en Estados Unidos.

Para eso, Chipotle compartió el anuncio en su cuenta de Twitter para invitar a los trabajadores de la salud para recibir su código, a partir de la 1:00 p.m., este jueves 29 de abril.

“Si no es un héroe de la salud, etiquete a uno con su mensaje de agradecimiento. Los entregaremos también”, destaca el mensaje de Chipotle en su cuenta de Twitter.

250,000 free burritos.

250,000 thank yous.

Healthcare heroes, apply for a free entrée at 10am PST on 4/29 at https://t.co/z4SmjRBsGu. If you’re not a healthcare hero, tag one with your message of thanks. We’ll deliver those too. Avail while supplies last. US only. Terms apply.

— Chipotle (@ChipotleTweets) April 27, 2021