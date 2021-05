Laura Zapata denuncia a falso sacerdote que le dio los santos óleos a su abuelita

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado fin de semana Laura Zapata compartió con sus seguidores de redes sociales que doña Eva Mange, recibió la visita de un sacerdote en el hospital para recibir los santos óleos y seguir orando por su salud, sin embargo, días después la actriz se percató que la persona a quien consideraba su amigo era un estafador de los sentimientos humanos.

Fue a través de su cuenta de Twitter, en donde la hermana de Thalía narró cómo descubrió que el religioso que acudió al hospital para conceder la extremaunción a su abuelita no tiene nada que ver con la religión que dice profesar y que desafortunadamente engañó a toda su familia oficiando misas para sus familiares fallecidos, además de mentir diciendo que estaba enfermo para que lo ayudaran a su recuperación.

“Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco… no es Padre Católico, me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornográficas de él. Lo conocí en @GayossoOnLine oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Martha Zapata. A raíz de esto me buscó insistentemente mintiendo que era ahijado y conocido del padre @PadreJosedejesu y con esto creí en él, dándole mi confianza (nunca pudiera pensar que alguien mintiera con lo sagrado) Él me insistía mucho y como yo siempre he tenido amigos padres me gustó ser su amiga“, explicó.

Pero fue gracias a una serie de fotografías que le hicieron llegar sus seguidores, como finalmente descubrió la verdadera identidad del supuesto sacerdote: “Hasta que me llamó para ver que se me ofrecía, pedí le diera los Santos Óleos a mi señora abuela. Subí las fotografías y empezaron a llegar datos difíciles de creer“, agregó.

Además, advirtió acerca de las intenciones de esta persona, quien es un estafador experto en relacionarse principalmente con los famosos:

“No es padre, es una persona que usa a los artistas para subir fotografías con nosotros y así ir escalando para sus intenciones. Alerto a mis compañeros artistas Carmen Salinas y Felicia Mercado de este falso padre que roba identidad y profesión”, escribió la también productora.

Y aseguró que nadie en la iglesia católica lo conoce y tampoco tiene credenciales para oficiar misas, pero sí mucha labia para engañar: “¡¡¡Qué vergüenza!!! Aquí la parte de un chat donde dice que labora en @GayossoOnLine”, mensaje que acompañó con una captura de pantalla en la que se lee parte de una conversación.

Nadie en la iglesia católica lo conoce. No tiene credenciales para oficiar y si mucha labia para engañar. Que vergüenza !!! Aquí la parte de un chat donde dice que labora en @GayossoOnLine

Nos debemos unir como sociedad para denunciar a los falsos curitas !!! Desafortunadamente pic.twitter.com/kE2Ang6qgj — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) April 28, 2021

https://platform.twitter.com/widgets.js

Antes de finalizar compartió algunas fotografías del supuesto padre posando en ropa interior y pidió a quien lo reconozca denunciar para que no siga abusando de las personas:

“Algunas de sus fotografías. Denúncielo. Las otras no las pongo por pudor. Es inadmisible que alguien se aproveche de la iglesia y buena fe de las personas“, puntualizó.

Alerto a mis compañeros artistas @CarmenSalinasLo @FeliciaMercado de este falso padre que roba identidad y profesión. Algunas de sus fotografías. Denúncielo. Las otras no las pongo por pudor. Es inadmisible que alguien se aproveche de la iglesia y buena fe de las personas. pic.twitter.com/X02jk2eM6h — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) April 28, 2021

https://platform.twitter.com/widgets.js