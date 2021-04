Altair Jarabo anuncia su compromiso con empresario francés casi 20 años mayor que ella

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Altair Jarabo confirmó a través de sus redes sociales que llegará al altar con el empresario de origen francés Frédéric García, quien es casi 20 años mayor que ella.

Fue a través de un romántico mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde la actriz mexicana expresó su felicidad con poco más de 3 millones de seguidores, a quienes reveló que se casa con un hombre maravilloso.

“¡¡¡Frèdèric García y yo estamos comprometidooooooooos!!! ¡¡¡Me caso con este hombre maravilloso!!!.”

Además, dijo estar emocionada por compartir esta nueva etapa de su vida con un hombre inteligente, a quien ama y la hace la mujer más feliz.

“Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: Lo amoooo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida“, agregó al pie de la imagen en la que la pareja posó de lo más sonriente.

Aunque la bella estrella de televisión de 34 años prefiere manejar con total discreción su vida privada y hasta el momento no ha revelado la fecha de su boda, a través de las historias de la misma red social compartió una serie de fotografías con un grupo de amigas, con quienes disfruto un divertido viaje a la playa que podría tratarse de su despedida de soltera.

La actriz de telenovelas como ‘Vencer el Desamor’, ‘Por Amar Sin Ley’ y ‘En Nombre del Amor’ unirá su vida al empresario de origen francés de 53 años, actual Presidente del Consejo Ejecutivo de empresas Globales y Director General de Airbus Group México.

Fue el pasado mes de marzo, cuando Altair confesó en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda que estaba en una relación desde hace tres meses: “En este momento estoy en una relación, no lo había dicho antes, pero sí estoy en una relación desde hace tres meses y va muy bien, va muy linda. Sí me gustaría todo el paquete, no te miento, sí me gustaría tener hijos, casarme, pero es más importante el con quién que el cuándo. Con la persona adecuada es un camino que sí me gustaría“, explicó.

Asimismo, compartió que a su pareja, a quien conoció en una reunión de amigos, no le molestan las fotografías que continuamente comparte en sus redes sociales, en las que presume su belleza con diminutos bikinis.

“Estoy en paz, me siento como que puedo ser yo y me siento muy bien. No es una persona insegura. Nunca ha habido una discusión al respecto“, agregó.