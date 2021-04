Aseguran que Ninel Conde es cómplice de Larry Ramos por recibir cerca de 60 millones de pesos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras la detención de Larry Ramos en el aeropuerto de Fort Lauderdale, acusado de defraudar a más de 200 víctimas, entre ellos la cantante Alejandra Guzmán, por un total de 22 millones de dólares, han surgido algunas versiones que vinculan a Ninel Conde en sus negocios, asegurando recibió alrededor de 60 millones de pesos mexicanos.

Aunque “EL Bombón Asesino” negó rotundamente conocer las actividades ilícitas de su pareja y aseguró durante una entrevista con Raúl de Molina que las trasferencias que salieron a la luz hace algunos días pertenecen a los gastos que tenían como pareja, una revista mexicana destapó que la cantante podría ser su cómplice y habría recibido millonaria cantidad de dinero, parte de lo que obtuvo por los fraudes.

De acuerdo con la información proporcionada por un supuesto amigo de Larry, quien fue entrevistado por la revista TV Notas, la cantante habría recibido cerca de 60 millones de pesos mexicanos por diversos conceptos, con los que se demostraría que es cómplice del colombiano.

Según aparece en la publicación, Ninel tuvo en su poder 2 millones de dólares (casi 40 millones de pesos mexicanos) en efectivo, además de pagar viajes. Además 1 millón de dólares (cerca de 20 millones de pesos mexicanos) por un departamento en Nayarit y miles de dólares en transacciones que hacía Larry; que a su vez él invirtió en la carrera y negocios de ella; sumando un total aproximado de 59 millones de pesos, describen.

“Pues sí, es cómplice porque ese dinero sería parte de los más de 430 millones de pesos que aseguran Larry obtuvo a través de un fraude colectivo, por eso dice que si Ninel le da la espalda, se la lleva entre los pies. Eso es algo que ya le mandó a decir a ella“, comparte el amigo de Ramos.

Además, la fuente de la misma revista habría revelado que Larry amenazó a su esposa para que no lo traicione, de lo contrario ella también tendría cuentas pendientes con las leyes de Estados Unidos:

“Dice que no contesta sus llamadas y sus mensajes, eso lo tiene muy furioso, con decirte que me comentó: ‘Ella está metida hasta el cuello y si no me apoya, me la llevo por delante’“, se lee.