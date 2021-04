Líderes de al Qaeda prometen “guerra en todos los frentes” a Biden y EE.UU. al cumplirse 10 años de la muerte de terrorista 9/11 Osama Bin Laden

“La guerra contra Estados Unidos continuará en todos los demás frentes a menos que sean expulsados ​​del resto del mundo islámico”, afirmaron dos agentes de al Qaeda en una entrevista exclusiva con CNN realizada a través de intermediarios, en la víspera del décimo aniversario este domingo del anuncio de la muerte de Osama Bin Laden, autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El terrorista saudita Bin Laden fue asesinado por las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses Seal Team 6 dentro de su complejo escondite de fuerte protección en Abbottabad, Pakistán. “Su nombre y el de su red terrorista, al Qaeda, llegaron a definir una era de reacción y represalias estadounidenses que eclipsaban cualquier política antiterrorista anterior”.

Ahora, la “guerra contra el terrorismo” de Estados Unidos está a punto de entrar en una nueva fase mientras el presidente Joe Biden se prepara para retirar todas las fuerzas estadounidenses de Afganistán para el 20 aniversario del 11 de septiembre, pero en respuesta Al Qaeda afirma que ese conflicto está lejos de terminar.

“En el pasado, al Qaeda rara vez ha respondido a las preguntas, eligiendo en cambio esconderse detrás de su propia propaganda de auto servicio, esquivando incluso el escrutinio más distante. No está claro por qué el grupo ha decidido hacerlo ahora”, comentó el reporte de Nic Robertson y Saleem Mehsud para CNN.

“A través de intermediarios periodísticos, el corresponsal Saleem Mehsud se acercó a al Qaeda para conocer su reacción a la decisión de Biden de retirar tropas de Afganistán, y en lugar de ignorarlo como lo ha hecho tantas veces en el pasado, respondieron”. Al momento, la Casa Blanca no ha reaccionado al reporte de CNN.

El analista de terrorismo Paul Cruickshank, editor en jefe de CTC Sentinel de la base militar West Point (NY), quien revisó las respuestas de al Qaeda, dice que es posible “que se sientan animados por la decisión de la administración Biden de retirar las tropas de Afganistán, pero también pueden estar buscando desviar atención de las muchas pérdidas recientes”.

“Hoy, el grupo terrorista que una vez llamó la atención mundial se reduce a un quejido, pero está lejos de estar muerto. Y ahora dice que está planeando un regreso después de que las fuerzas estadounidenses abandonen Afganistán, asociándose una vez más con los talibanes”.

En su respuesta a CNN, dos miembros de al Qaeda transmitieron elogios a los talibanes por mantener viva la lucha contra Estados Unidos. “Gracias a los afganos por la protección de los camaradas de armas, muchos de esos frentes yihadistas han estado operando con éxito en diferentes partes del mundo islámico durante mucho tiempo”, dijo el portavoz no identificado.

Para el 11 de septiembre de este año, la guerra más larga de Estados Unidos que tenía como objetivo neutralizar al grupo terrorista terminará formalmente, con el presidente Biden declarando: “Bin Laden está muerto y Al Qaeda está degradada en Afganistán. Y es hora de poner fin a la guerra eterna”.

“Su respuesta sugiere que los talibanes no son honestos con la administración de Biden y que la reducción de tropas estadounidenses podría basarse en una farsa”.

CNN también se ha acercado a los talibanes para comentar sobre su relación con al Qaeda, pero no han respondido, lo que hace que la declaración inicial del grupo terrorista a CNN sea “una idea significativa de lo que puede suceder después de la retirada de las tropas estadounidenses”.

Peter Bergen, experto en terrorismo de CNN y autor de varios libros sobre Osama Bin Laden, leyó la respuesta de al Qaeda y la consideró “genuina”. Y señaló otra parte de la declaración que destaca los lazos continuos con los talibanes, diciendo: “Al mismo tiempo, TTP [los talibanes paquistaníes] y AQ tienen relaciones de hermandad islámica que estaban y siguen intactas y lo mismo ocurre con los Talibanes afganos”.

“Esto confirma lo que la ONU ha estado diciendo que, ‘los talibanes consultaron regularmente’ con Al Qaeda durante sus negociaciones con Estados Unidos, al tiempo que garantizan que ‘honrarán sus lazos históricos’ con el grupo terrorista”.

