¡Bombazo! Mike Tyson afirmó que el youtuber Jake Paul vino a salvar el boxeo

Muchas han sido las opiniones sobre la participación de el youtuber estadounidense, Jake Joseph Paul, en duelos de boxeo. Por una parte son muchos los detractores que no les agrada la idea de que este influencer participe en contiendas dentro del ring. Sin embargo, Paul tiene el respaldo de uno de los más famosos peleadores de la disciplina, Mike Tyson. El boxeador de peso pesado aseguró que el youtuber llegó a colaborar en un deporte que estaba en “peligro de extinción”.

El famoso influencer lleva tiempo incursionando en el boxeo. El peleador norteamericano ha participado en tres combates y todos los ha resuelto por la vía del nocaut, la última de ellas fue contra el campeón de ONE Championship y Bellator, Ben Askren.

Bajo estas circunstancias, Tyson no está en contra de este tipo de contiendas. A través de su podcast, Hotboxin, el peleador reconoció que esto le hacía falta a la disciplina. “¿Es un poco ridículo? Si, pero ¿es bueno para el boxeo? Si que lo es. El boxeo necesita una mierda así. Era un deporte en vías de extinción. La UFC nos estaba pateando el trasero. El boxeo está regresando gracias a los boxeadores de YouTube”, sentenció Tyson.

Además, el icono del boxeo norteamericano destacó la importancia desde el punto de vista de audiencia y el alcance que pueden tener las peleas a través de una mayor inclusión de estos personajes. “Jake Paul vino a mi programa porque tiene 75 millones de espectadores (Paul). No muchos campeones consiguieron eso, así que es bueno para el boxeo”, aseguró.

Jake Paul (@jakepaul) is set to appear on @MikeTyson's "Hot Boxin' with Mike Tyson" podcast. #miketyson #jakepaul #hotboxin pic.twitter.com/yCJiMUKcEU

— Search Fight lounge on YouTube (@fightlounge_) December 17, 2020