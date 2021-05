Marco Antonio Solis ofrecerá bohemia virtual para celebrar a las mamás

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si hay un público que ha apapachado y apoyado a Marco Antonio Solís a lo largo de su trayectoria es el de las mamás, y para ellas el cantante ha preparado una velada muy especial con el streaming ‘Bohemia en Pandemia’, donde interpretará sus grandes éxitos el domingo 9 de mayo.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las mamás que asisten a los conciertos, que ponen tanto entusiasmo, que cantan las canciones y que atesoran tanto dentro de su corazón alguna frase de este servidor”, compartió Solís, en conferencia de prensa.

“A todas ellas, mi respeto, cariño y admiración de siempre porque merecen un reconocimiento especial que debemos tener en cuenta todos los días, porque cuando entramos en su mundo y nos ponemos a analizar todo lo que es una madre, no hay comparación con nada“, destacó.

Dada la cercanía con la celebración del Día de la Madre, el show, que será transmitido por Cinépolis Klic a las 20:00 horas, estará dedicado a ellas. En su renovado repertorio, el oriundo de Michoacán incluirá su canción “Te Amo, Mamá”, que escribió para su más grande seguidora.

“Mi madre fue mi fan número uno. En los últimos años ella ya no escuchaba más que canciones de este servidor, me las tarareaba y se convirtió en la número uno, siempre apoyándome y echándome porras. Pero también cuidándome, me insistía mucho en que no trabajara tanto y me diera más tiempo para estar con la familia, para descansar. Fue una enorme influencia para mí y por ello incluiré este tema, que es de los más importantes en estas fechas“, compartió el intérprete, de 61 años.

Con una fructífera carrera de 45 años, el compositor no está más que agradecido por todo lo que le ha dado, y por ello, aunque admite que a veces el cansancio le ha hecho considerar el retiro, se encuentra animado a seguir escribiendo una historia de éxitos junto a su público.

“(Mi carrera) Ha sido un balance y me ha dado lo que me ha quitado: nos quita privacidad, tiempo en casa, horas de sueño, muchas cosas, pero también nos compensa. Creo que me ha dado más de lo que me ha quitado porque nos compensa de una forma interior divina con el público, con el respeto y con una carrera sólida”, agregó.

“Esta carrera nos da mucho, la bendición de Dios, que es lo más grande, y creo que a través de lo que hago la recibo todos los días, entonces creo que hasta estoy en deuda“.