Yuri confiesa que le detectaron un tumor cancerígeno durante una reciente operación

Yuri confesó que tras padecer COVID-19, entró al quirófano por un problema del apéndice, sin embargo, se sorprendió al saber que durante la intervención le detectaron un tumor maligno.

La cantante reveló que durante los últimos meses no la ha pasado muy bien en cuanto a temas de salud se refiere, por lo que incluso ha tenido que visitar el quirófano. Luego de superar su contagio de COVID-19 el pasado mes de septiembre y sufrir algunas secuelas de la enfermedad, hace poco más de tres semanas fue intervenida quirúrgicamente por un problema en el apéndice, ya que su vesícula trabajaba a un 30%.

“En septiembre me da COVID con vesícula toda chueca, por eso estoy tan delgada, 49 kilos“, compartió la intérprete

Fue durante una charla que sostuvo con sus seguidores de la iglesia cristiana a la que pertenece, en donde habló sobre los riesgos de padecer estrés en la actualidad, tensión que puede derivar en padecimientos más serios tal como le ocurrió a ella. Y es que tras nueve meses de constantes dietas, finalmente fue sometida a una cirugía debido a un órgano de su cuerpo que no funcionaba correctamente .

Y aunque parecía ser una operación sencilla, el equipo médico que la atendió le reveló que le encontraron un pequeño tumor, que de no haber descubierto a tiempo hubiera desarrollado cáncer.

“Me acabo de operar hace tres semanas, casi cuatro semanas, muerta de miedo porque yo soy una persona súper sana nunca me habían operado de nada aquí, pero de todas maneras es una operación, y bueno, me abren salgo de la operación y me dicen ‘¿Sabes qué? Te encontramos el apéndice también toda descuachanlingada, te quitamos todo. ¿Cómo? ‘El apéndice en unos meses más, era un tumorcito que tenías ahí y era cáncer’, a caramba la cosa estaba seria“, detalló la artista de 57 años.

Asimismo Yuri reveló que su convalecencia no fue sencilla pues tras la cirugía sufrió fuertes dolores: “Al sexto día salgo del hospital con mucho dolor, imagínense los intestinos, no iba yo al baño porque te estiran los intestinos para quitarte el apéndice“.

Además, confesó que su cuerpo le empezó a pasar factura por regresar a trabajar a un reality pocos días después de la operación, no descansar ni seguir los cuidados necesarios.

“Cuando yo regresé, bueno, me duele hasta el hipocondrio… no sé ni cómo estoy parada aquí, me empezaron a doler otra vez mis heridas, tengo una colitis crónica y volví otra vez a las dietas de pollo, pescado y arroz, una cosa que son unos dolores de cuerpo, dolores de cabeza, efectivamente taquicardias, estrés“, puntualizó.