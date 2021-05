“Me espanté mucho”: Erika Buenfil pide ayuda tras sufrir un intento de extorsión telefónica

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Erika Buenfil vivió minutos de terror tras recibir una llamada telefónica en la que intentaron extorsionarla, así lo compartió este fin de semana con sus seguidores de redes sociales.

La actriz mexicana recientemente confirmó su participación en la telenovela ‘Vencer el Pasado’, en donde compartirá créditos estelares con Angelique Boyer y Sebastián Rulli, además se ha convertido en una de las favoritas de redes sociales, plataforma que utilizó el pasado domingo para solicitar la ayuda de sus seguidores justo en el momento en que era víctima de un intento de extorsión telefónica.

Fue con un mensaje de texto publicado en su cuenta de Twitter, en donde la actriz pidió ayuda a sus fanáticos en el preciso momento en que recibió la llamada de los delincuentes.

Gracias. La respuesta fue inmediata. Estoy bien — Erika Buenfil. (@ebuenfil) May 2, 2021

https://platform.twitter.com/widgets.js

“Es domingo y yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara. Estaba en ese momento teniendo una extorsión vía telefónica“, relató poco después en un video que publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Además, reveló que pasó momentos de angustia ya que le hicieron creer que se encontraban afuera de su domicilio, situación que en el momento prefirió no verificar: “Me hacían creer o me decían que estaban algunas personas afuera de mi casa que… En fin, muchas cosas que luego daré detalles. Me espanté mucho porque daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible o a lo mejor era posible, no lo sé, porque en ese momento no quise ni asomar la cara“, confesó.

Debido a la angustia que vivió su primera reacción fue pedir ayuda a través de las redes sociales, en donde recibió respuesta inmediata de sus seguidores, a quienes agradeció por acompañarla en esta situación tan delicada.

“No sabía qué hacer nunca me había pasado, y hago esta pedida de ayuda simplemente para saber (qué hacer) porque se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir. Automáticamente contestó gente muy linda y me ayudaron“, destacó en la grabación que ha sido retomada por otros perfiles de la misma red social.

Finalmente reveló que por fortuna todo quedó en un gran susto y tanto ella como su hijo Nicolás se encuentran en perfectas condiciones y ya realizó la denuncia ante las autoridades correspondientes.

“Estoy bien gracias a Dios, ya se levantó la denuncia, que es lo que se debe de hacer, apenas vamos a comer ha sido un día muy largo, pero Nicolás y yo estamos bien“, puntualizó.