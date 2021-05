Mike Tyson lo tiene claro: “Canelo ya noqueó a Saunders”

Este sábado 08 de mayo será la esperada pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saunders. Es común que días antes de la batalla numerosas personalidad afines al boxeo den su perspectiva de la pelea. Mike Tyson, leyenda viviente, no podía faltar. En su podcast Hotboxin’, ‘Iron’ no dudó en describir la pelea: “Saunders ya está noqueado, se los juro“.

Mientras miraba un video de Saunders, Tyson terminó de convencerse de que el británico no tendrá opción alguna ante el tapatío. “Ahora mismo está noqueado, ya lo está“, repitió Mike, quien habitualmente es comparado con Canelo por su forma de moverse en el cuadrilátero.

Mike Tyson gives his thoughts on Billy Joe Saunders' chances against Canelo while watching video of Saunders on his podcast: "He's knocked out right now, he's knocked out already, I swear. He's knocked out." [@HotboxinPodcast]

— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 2, 2021