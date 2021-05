Mortal noche de micheladas; hispano se peleaba con un rival pero mató a su propio familiar en Houston

HOUSTON – Una noche de micheladas entre familiares se convirtió en una noche trágica luego de que un altercado entre dos rivales resultó en un tiroteo que le quitó la vida a uno de ellos.

Investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado Harris se encuentran en la búsqueda de un sospechoso hispano que ha sido acusado por sus propios familiares de haber matado accidentalmente a un familiar en medio de una pelea que ocurrió en las instalaciones de bar Micheladas La Barra en el noroeste de Houston.

Según las autoridades, antes de las 11 pm este domingo, el sospechoso comenzó a discutir dentro del bar con alguno de los familiares presentes.

El sospechoso estaba acompañado por varias, quienes presenciaron cómo sacó una pistola y empezó a golpear la cabeza de su rival, con quien había empezado una bronca poco antes.

To our community members near Antoine & Fallbrook: @HCSOTexas units are at a shooting scene at a bar located at 10100 Antoine Drive. An adult male with a gunshot wound has been pronounced deceased at the scene. Please call 713-221-6000 or @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS if you pic.twitter.com/AEDeDOWmQQ

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 3, 2021