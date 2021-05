Muere el asesino hispano Michael Hernández en una prisión de Florida

MIAMI – Un asesinato que conmocionó a la comunidad del sur de la Florida hace 17 años ha vuelto a ser actualidad después de que el asesino, un hispano que cumplía cadena perpetua, muriera en una prisión del estado.

El asesino, Michael Hernández, tenía 14 años en 2004 cuando él llevó a un compañero de clase, Jaime Gough, a un baño de la escuela Southwood Middle School. Ahí lo apuñaló más de 40 veces y le cortó la garganta.

Hernández dijo a la policía que guardó el cuchillo en un compartimento oculto de su mochila y que luego se dirigió a su clase. Tras el juicio, el autor fue declarado culpable de asesisato en primer grado en 2008 y posteriormente condenado a cadena perpetua.

Los padres de la víctima, al conocer la noticia del fallecimiento del asesino de su hijo, aseguraron que no se alegraban de su muerte, a pesar del duro trance por el que tuvieron que pasar.

“No lo esperábamos. No queremos ver a nadie morir de esa manera. Aunque pasamos por lo que pasamos, no nos alegró saber que Michael Hernández estaba muerto en la cárcel”, declaró el padre de Jaime, Jorge Gough, en unas declaraciones recogidas por WPLG.

The parents of 14 year old Jaime Gough murdered in a Miami middle school bathroom 17 years ago react to news his convicted killer Michael Hernandez has died in a Fl state prison. .The Goughs say the death brings them no joy. Their thoughts are with His parents pic.twitter.com/TH8boLp01l

— Joan Murray (@joanmurraycbs4) May 2, 2021