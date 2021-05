¿Por qué la ayuda económica por niño propuesta por Biden debería ser permanente?

Congresistas demócratas presionan al presidente Joe Biden para hacer permanente el Crédito Fiscal por Hijo, al considerar que reduciría considerablemente la pobreza en el país y atendería a los más vulnerables.

En su Plan para las Familias Estadounidenses, el mandatario contempla esa extensión a 2025, pero el representante Richard Neal (Massachusetts), presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, se suma a quienes consideran que la extensión del programa en forma fija es una prioridad.

Junto a Neal, otros líderes demócratas expresaron al equipo del presidente Biden que presentó el paquete de $1.8 billones de dólares su interés de ampliar el plan enfocado a niños y hacerlo permanente, reportó The Washington Post.

Otros de los demócratas que se suman son la representante Rosa DeLauro (Connecticut), Suzan DelBene (Washington), así como los senadores Sherrod Brown (Ohio) y Michael Bennet (Colorado).

“Estoy satisfecho con la propuesta de @POTUS de extenderlo al 2025, pero podemos mejorarlo al hacerlo permanente”, consideró Bennet.

The Child Tax Credit expansion is the most progressive tax change we've made in generations.

It will cut child poverty in half this year and benefit 90% of America's kids.

I'm glad @POTUS proposed an extension through 2025, but we can do even better by making it permanent. pic.twitter.com/wDrYLncVF5

— Michael Bennet (@SenatorBennet) May 3, 2021