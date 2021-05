AMLO asegura que no se ocultará nada y se investigará a fondo para dar con los responsables del accidente del Metro de la Ciudad de México

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se ocultará nada en la tragedia ocurrida en el Metro de la Ciudad de México, donde colapsó un tramo de la línea 12 del metro y que hasta al memento ha dejado un saldo de 23 muertos y 79 heridos.

“No se va a ocultar absolutamente nada, el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se les va a ocultar nada porque se tiene que actuar con responsabilidad como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno, no se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”

Desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que se realizará una investigación a fondo para fincar las responsabilidades correspondientes en el colapso del tren elevado de la línea 12 del metro.

“Como lo expresó la jefa de gobierno, ya he dicho que respaldamos su postura, se va a hacer una investigación a fondo sin miramientos de ninguna índole buscando conocer la verdad, qué es realmente lo que sucedió y a partir de ese dictamen, que legalmente está a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Gobierno de la Ciudad de México, más el dictamen de expertos independientes que a nivel internacional conocen sobre estos asuntos que pueden llevar a cabo una investigación profunda, a partir de eso se va a fincar la responsabilidad”, dijo.

El mandatario mexicano señaló que no se puede caer en el terreno de la especulación para dar con los responsables del colapso del Metro.

“No podemos como aquí lo mencionó Claudia, caer en el terreno de la especulación y mucho menos el de culpar sin tener pruebas a los posibles responsables, vamos a que se haga la investigación pronto, porque eso también es importante y se va a informar a los ciudadanos. Vamos a tener abierto este canal de comunicación con los ciudadanos, con todo el pueblo de México y con los ciudadanos de la Ciudad de México”.

Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a los familiares de los fallecidos ofreció todo el apoyo del gobierno federal para atender a los sobrevivientes del accidente.

“Todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable pero ahora nuestro abrazo fraterno, sincero a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo a los heridos, que vamos a seguir atendiéndolos para salvarles la vida para que no tengamos más fallecimientos.

Por su parte la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la muerte de 23 muertos y 79 heridos, de los cuales 19 son mujeres y 60 hombres.

“Son 23 los fallecidos, están las maniobras en el tren… La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad, se va a hacer un peritaje para saber exactamente quienes son los responsables… No podemos especular hasta que no se tengan los resultados del peritaje”, señaló la jefa de gobierno desde la conferencia mañanera.

El canciller Marcelo Ebrard, quien fue el encargado de inaugurar la línea 12 del Metro en julio de 2013, cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo ponerse a disposición de los requerimientos de las autoridades para esclarecer el accidente.

“Celebro esclarecer qué ocurrió, y cuando esclareces y de mi parte, también lo señalé el día de ayer, ponerme a entera disposición de las autoridades”, señaló el Secretario de Relaciones Exteriores.

La línea 12 del metro, la llamada línea dorada, se inauguró el 30 de octubre de 2012, pero se clausuró en marzo de 2014 por presentar algunas fallas en su operación. Sin embargo reabrió de octubre a noviembre en varios tramos en 2015.

Posteriormente el tramo se rehabilitó bajo el gobierno de Miguel Ángel Mancera quien gobernó la capital del país en los años 2012 y 2018, pero la estructura quedó resentida por los sismos de septiembre de 2017, reportaron los vecinos de la zona.

