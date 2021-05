eBay podría aceptar criptomonedas como opción de pago

El grande del e-commerce, eBay anunció que está estudiando el uso de la criptomoneda para los 187 millones de compradores que utilizan su plataforma; y además también están “explorando oportunidades” para habilitar los tokens no fungibles o NFT en sus subastas electrónicas. Así lo reveló el CEO de la compañía, Jamie Lannone en una entrevista a la cadena CNBC.

La gigante y pionera de las subastas online está simplemente siguiendo las tendencias en el mercado. Lannone, asegura que partes de NFT ya están realizando transacciones en la plataforma, sin embargo, no se había simplificado el proceso para compradores y vendedores.

Jamie Lannone, quien diera entrevista para hablar de los resultados del primer trimestre de la compañía, aseguró que quieren hacerlo bien, que sea simple ya que están cambiando la experiencia del comprador.

"We're really changing the buyer experience, and that means these cohorts are going to be really healthy for a long time," EBay president and CEO Jamie Iannone says. https://t.co/lEtdCoXLvY pic.twitter.com/o24HusekG6

— CNBC (@CNBC) May 3, 2021