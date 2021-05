¿Se cae la pelea? Saunders increpó a Canelo, no se presentó al careo y pide cambiar el tamaño del ring

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La pelea del año entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saunders está en riesgo verdadero. A solo cuatro días del evento estelar que acogerá el AT&T Stadium ubicado en Dallas, Texas, el boxeador británico alega que no peleará bajo las condiciones que el mexicano desee.

En el hotel en el cual se están alojando, el campamento de Billy Joe Saunders esperó que saliera el equipo de Canelo para burlarse y luego exigir explicación acerca de las medidas del ring. Saunders insiste en que la pelea debe realizarse en un cuadrilátero de 22 pies y no en uno de 20 pies como lo afirma el mexicano.

Durante la breve confrontación, Canelo solo se limitó a decirle: “Eres un puto cobarde“.

Tom Saunders, padre de Billy, señala que la pelea está caída. “La pelea se cayó, se cancela. Las negociaciones se rompieron totalmente“, aseguró el progenitor en un entrevista para el medio IFL TV. Asegura que no cederán ante los intereses de Álvarez, y que tampoco permitirá que su hijo lo haga.

No obstante, a través de las stories de Instagram, Billy Joe Saunders le dijo a sus fanáticos que el ring ya no será un problema. Aún no se sabe si finalmente el mismo será de 22 pies o no, pero por la forma en la que lo dijo, probablemente el equipo del Canelo hizo una excepción.

El ring no es un problema para Canelo

Canelo Álvarez no ha variado su itinerario de la semana. Asistió junto a Eddy Reynoso, su entrenador, al recinto de la pelea para tomarse fotos oficiales. La intención es que se realizara el primero de varios careos que tiene programados con Saunders, pero como éste último lo dejó ‘colgado’, el tapatío siguió adelante.

Álvarez no ha emitido comentario alguno a través de sus redes sociales. Sí ha cumplido con las entrevistas pertinentes.

No face off happening today between Canelo and Billy Joe Saunders… rather Canelo poses for photos with Eddy Reynoso. #canelosaunders pic.twitter.com/UpDHzpL1xl — Michelle Joy Phelps (@MichellePhelps) May 4, 2021

En los últimos minutos, DAZN reseñó unas palabras del mexicano, en las que asegura que no le interesa el tamaño del ring: “No me importa el tamaño del ring. Solo iré y haré mi trabajo. No es la única excusa que Saunders ha puesto, ha puesto muchas. Pero la pelea ocurrirá“, aseveró.

La leyenda Mike Tyson advertía horas antes que Saunders ya estaba noqueado. Y aunque esto no necesariamente sea una muestra de debilidad -podría ser solo un intento de sacar de sus casillas a su rival-, llama la atención que ocurra a tan pocos días antes de la batalla. En las próximas horas sabremos quién cedió a las condiciones del otro. Por ahora, la pelea se tambalea.