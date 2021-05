Todos lo que debes saber sobre un “Non-Fungible Token” o NFT

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Foto: (Photo by TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images / AFP / Getty Images

Seguramente has escuchado hablar de los Token no fungibles o NFT, lo que quiere decir es que son tokens no convertibles. Es un tipo de token criptográfico que representan algo único y son “mutuamente intercambiables” pero no se pueden sustituir ni reemplazar por otro.

Esta característica contrasta con las criptomonedas que llamamos de red, como las bitcoins y otras, que sí son fungibles por naturaleza. Los no fungibles son una nueva forma de invertir en activos digitales.

Debido a su función única no se pueden copiar ni dividir. Utilizan la tecnología del blockchain. Es cada vez más habitual ver récords que involucran la compra, venta, intercambio y creación de este tipo de tokens.

Es una industria que creció, enormemente, en el año 2020 en un 300%, es decir, tres veces más de lo que eran en 2019. Actualmente las operaciones con esta criptografía superan los 300 millones de dólares en volumen de transacciones. De hecho podrían convertirse en la categoría de activos líder de esta economía virtual.

Tambien llamados la criptomoneda de los coleccionistas. Pueden ser productos de inversión, colección, arte o cualquier otra cosa con un valor significativo.

¿Cómo funcionan y qué tipos existen?

Los tokens no fungibles contienen información única, almacenada en un contrato inteligente, inmutable y registrada en una cadena de bloques. Cuáles son:

ERC-721: fue el primer estándar que representó estos activos digitales no fungibles, es el más popular y conocido. Es un contrato inteligente no heredable de Solidity -un lenguaje de programación que implementa contratos inteligentes en cadenas de bloques- Ethereum es la más destacada de éstas, cada uno es diferente y no puede ser reemplazable por otro. No existen dos tokens iguales. ERC-1155: Es una nueva versión mejorada y más actualizada respecto al primer estándar. Viene con una idea de semifungible a este mundo de NFT. Proporciona un superconjunto de la funcionalidad de los ERC-7121, es decir, este activo puede ser construido usando un ERC-1155.

Son varios los campos que se han visto beneficiados por este tipo de tokens no fungibles, uno de los que destaca es el de los juegos. Se han vuelto populares en los juegos en línea y gracias a la evolución en este campo algunos juegos ya han comenzado a tener sus propias economías. Por ejemplo, tu héroe en un juego online tiene una espada que es única, ésta se puede representar con un token lo que la hace entonces tener un valor único.

Para compararlo con criptomonedas como el bitcoin, aquí tienes un ejemplo: un bitcoin puedes enviarlo a alguien y a la vez esa persona puede intercambiarlo con otra, éste sigue siendo un bitcoin aunque cambie su valor. Un bitcoin es divisible, no necesitas enviar uno completo, puedes hacerlo con una parte. Los tokens no fungibles no puedes dividirlos porque pierden su valor y por ende no puedes canjearlos.

¿Que es Kryptokitties?

Es un proyecto basado en token no fungible, un juego, fue el primero de alto perfil de NFT. Se trata de un juego que permite a los jugadores interactuar con mascotas virtuales, gatos, y fue construido en la red de Ethereum. Entonces esta mascota tiene características de una mascota real, la alimentas, la cuidas, los puedes cruzar y además la puedes vender por un valor que va a variar o no según las condiciones del mercado.

Cada gato está representado por un token ERC-721, es decir, cada uno es único en la cadena de bloques. Los valores pueden variar desde $1 hasta Kryptokitties que cuestan $130,000.

Existen otros juegos como: Decentraland, Dioses desencadenados, Mis criptoheroes, Coleccionables Binance, Sellos criptográficos, Hechizo de génesis, Más allá del vacío, entre otros. De esa manera le damos valor a algo único, puede ser un trozo de tierra, un bono financiero, una pieza de arte, etc.

Pero son varios los campos que se han visto beneficiados por los tokens no fungibles, además de los juegos, también hay que destacar el de la identidad digital; el desarrollo del arte; los bienes raíces; las colecciones raras; proporcionando así la liquidez necesaria a mercados que carecen de ella.

El pasado mes de febrero, se vendió el token más costoso que existe hasta ahora por un valor de $1.545.000 en Ethereum y fue una pieza perteneciente al proyecto Crypto Punk.

