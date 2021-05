Estados Unidos jugará amistoso vs. Costa Rica el 9 de junio

Las selecciones de Costa Rica y Estados Unidos jugarán un partido amistoso el próximo 9 de junio en la ciudad norteamericana de Salt Lake City, Utah, informó este miércoles la la cuenta oficial de Twitter de la Selección Nacional Masculina de EE. UU.

𝐒𝐀𝐋𝐓 𝐋𝐀𝐊𝐄, 𝐖𝐄'𝐑𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍' 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐀! 🇺🇸

The USMNT will close out the early summer FIFA window vs. 🇨🇷 on June 9 @RioTintoStadium. #USAvCRC, presented by @AllState.

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) May 5, 2021