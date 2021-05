‘Nada me lo va a devolver, me lo mataron’, fueron las palabras de la mamá de Brandon Giovanny, el menor que murió en Metro de la Ciudad de México

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La lista de muertos que dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el accidente del Metro, confirmó la lamentable noticia… El menor de 13 años de edad, Brandon Giovanny Hernández Tapia, era uno de los 25 fallecidos.

Brandon Giovanny viajaba en el Metro acompañado de su papá el lunes 3 de mayo, cuando a las 22:22 de la noche ocurrió lo inesperado. El tramo de la Línea 12 del Metro, comprendido entre las estaciones Olivos y Tezonco, se desplomó e hizo caer uno de los dos vagones donde viajaba Giovanny.

A partir de ese momento, el menor de edad fue reportado como desaparecido por sus familiares y amigos. Su madre, la señora Marisol Tapia, acudió al lugar donde ocurrió la tragedia y denunció ante los medios de comunicación que su hijo estaba perdido.

Su desesperación hizo eco en la Fiscalía capitalina la cual emitió una ficha de localización del menor tras el accidente, además de que se emitió una Alerta AMBER.

Lamento profundamente el fallecimiento del pequeño Brandon Giovanny Hernández, derivado del colapso de los trenes de la Línea 12 del Metro. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer a su mamá y ayudarla en todo lo posible. Mi más sentido pésame. pic.twitter.com/mk75LpRqi9 — Christian von (@Christianvonroe) May 5, 2021

En un comunicado, la Fiscalía precisó que, tras una denuncia ciudadana, aplicó los protocolos de búsqueda para localizar a Brandon.

Al día siguiente, tras el “peregrinar” en clínicas y hospitales, la madre del menor contó que el niño perdió comunicación con su familia poco antes del desplome de la estructura del Metro.

“No me proporcionan la lista de muertos y yo quiero saber si mi hijo está muerto”, exigió la desesperada mujer, ante los medios de comunicación, mientras buscaba en el lugar del accidente a alguien que le diera informes.

Abuela y madre buscan a Giovani Hernández Tapia, de 12 años: "Lo hemos buscado toda la noche y nadie sabe donde está" #Video: Gisela Castillo pic.twitter.com/MItmq7KDgn — El Universal (@El_Universal_Mx) May 4, 2021

Marisol Tapia también contó que encontró al padre del niño en estado grave en un hospital y que había buscado al menor en todos los hospitales, lo que la motivó a presentar su denuncia.

“No es posible que el Gobierno diga que no hay responsables, el metro no se construyó solo, esa falla ya la tenía y nadie hizo nada. No me proporcionan la lista de muertos y yo quiero saber si mi hijo está muerto”, gritó ese día la mujer con la voz entrecortada.

Fue hasta la noche de este martes 4 de mayo, más de 20 horas después, que la señora Marisol acudió a la Coordinación Territorial Seis, en Iztapalapa, para reconocer el cuerpo de su hijo.

“Nada me va a devolver a mi hijo. Nada me lo va a devolver, me lo mataron“, exclamó Marisol Tapia mientras abrazaba a su hermana.

“Estuve en la fiscalía, en la noche estuve recorriendo toda la noche hospitales, mi familia, amigos, conocidos, gente. Levanté el acta para buscarlo y sí lo encontré pero muerto”, señaló.

“Me dijeron que tenían noticias de mi hijo pero no me imaginé que éstas. Nada más me dijeron que tenían información pero no me dijeron más nada”, siguió.

Les informo que ya encontraron a Brandon, El Niño que tanto buscaba su mamá, tristemente lo encontraron muerto@darianrojascc ayuda a difundir plis@darianrojascc @darianrojascc @darianrojascc @darianrojascc pic.twitter.com/imjtmQC2UK — Joseline 👑 (@Joss_Velazquez0) May 5, 2021

Después de ver a su hijo sobre una plancha del anfiteatro, Marisol Tapia recordó entre lágrimas que celebraría con Brandon Giovanny el 10 de mayo, Día de las Madres.

“Me mataron a mi niño”, dijo en repetidas ocasiones. “Teníamos planes para el 10 de Mayo, íbamos a ir a pasear ese día. Tenía juntando lo de su regalo. Y ahora lo voy a enterrar”, señaló.

#Indignante | "Me lo mataron, íbamos a celebrar juntos el 10 de Mayo, ahora lo voy enterrar. Ojalá el karma se los cobre en donde más les duela", señala con profundo dolor, Marisol, la mamá de Brandon Giovanny de 12 años, quien murió en el colapso de la #L12 del metro en #CDMX pic.twitter.com/L7TiAhlgw2 — LARSA Comunicaciones (@LarsavisionTv) May 5, 2021

La señora Marisol reiteró que nada le devolvería a su hijo y señaló a las autoridades mexicanas como los principales responsables del accidente del Metro.

“¿Qué apoyo te pueden brindar si desde el principio nunca te apoyaron? Ahora con qué se va a lavar las manos el gobierno. Qué dijo el estúpido de Marcelo (Ebrard) que no, que no era culpa de él. Ese Metro no se construyó solo, ese Metro ya tenía fallas y nunca se hizo nada y ahora que hubo muertos tampoco”, mencionó.

Ahora con que se va a lavar las manos el gobierno ? Que dijo el estupido de @m_ebrard ? Que no, no era culpa de él, el metro no se construyó solo. Palabras de la mamá de Brandon QEPD 🙏🏾#Linea12DelMetro #Ebrard pic.twitter.com/UO170fm1IH — Erika (@ErikaEscalanteL) May 5, 2021

En breve se espera que concluyan los trámites para que el cuerpo de Brandon Giovanny sea entregado a sus familiares y se realice su funeral.

Con información de agencias.

Seguir Leyendo: México decreta duelo nacional de 3 días por accidente del Metro e izan bandera a media asta