Captan en video luces extrañas alumbrando los cielos del Norte de Texas; varias personas compartieron las imágenes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

TEXAS – Los cielos del Norte de Texas sorprendieron a algunas personas este jueves por la noche con una situación inusual que se registró.

En la oscuridad apareció una extraña línea de luces que cruzó por el cielo y que se vio en múltiples ciudades.

Personas en zonas como Fort Worth, Ennis, Palo Pinto y Carrollton reportaron que presenciaron dichas luces y que se movían a una gran velocidad y en línea.

Those strange lights moving across the sky around 9pm tonight were the SpaceX Starlink internet satellites launched earlier today. This was video shot as they crossed the sky in North Carolina, but it looked very similar here in North Texas. pic.twitter.com/DKQqOASWYv — Dan Henry (@Fox4Weather) April 8, 2021

Algunos de los videos captados son de muy buena calidad y se aprecian las luces raras claramente.

En días previos, personas compartieron en las redes sociales imágenes de luces similares en zonas como Arizona, Las Vegas y California.

Sin embargo, para dicho evento, el Servicio Nacional de Meteorología en Seattle informó que el lanzamiento de un cohete de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en Florida es la causa probable del fenómeno.

"What was that?" That's the question some people in North Texas have as they witnessed a strange streak of lights in the night sky Wednesday. https://t.co/xqgnvlzWDo — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) April 9, 2021

Según el sitio de SpaceX, Starlink es la constelación de satélites de comunicación por internet.

There's a perfectly good explanation for the strange trail of lights many people saw in the sky over North Texas Wednesday night.​ https://t.co/9LIHnGf6a5 — FOX 4 NEWS (@FOX4) April 8, 2021

La constelación está diseñada para brindar un servicio de internet rápido a lugares donde el internet terrestre no es confiable, no está disponible o es costoso. Starlink 24, que podría ser una de las causas de las luces de esta noche en el norte de Texas, lanzó 60 satélites.

Te puede interesar: Hispano atacado por el COVID-19 graba desgarrador video; requiere un trasplante de corazón tras el daño