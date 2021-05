Eiza González regresa a la música con ‘Fearless’ canción de la película animada ‘Spirit Untamed’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Eiza González no solo ha prestado su voz a uno de los personajes principales de la película animada de Dreamworks “Spirit Untamed” si no que también es parte del soundtrack donde a dueto con Isabela Merced cantan la canción principal del filme.

La canción lleva por nombre “Fearless” (Valiente) y se sabe que es un tema que se ha grabado en dos idiomas tanto en inglés como en español, lo que ha dado a la actriz mexicana de retomar su carrera como cantante ya que en sus inicios en el medio lanzó al mercado mexicano con éxito algunos temas que sonaron bastante fuerte en las listas de popularidad.

Desde hace algunas semanas González había dado algunas pistas de su participación dentro de la película, pero no es hasta ahora que se ha revelado que también interpreta uno de los temas principales, lo que ha provocado bastante emoción con sus millones de seguidores que no pueden esperar por escucharla de nuevo en la radio.

¿Segunda parte de “Spirit”?

Spirit Untamed es el siguiente capítulo de la querida franquicia de DreamWorks Animation que comenzó con la película de 2002 nominada al Oscar, Spirit: Stallion of Cimarron, e incluye una serie de televisión ganadora del Emmy.

La película está dirigida por Elaine Bogan (Trollhunters: Tales of Arcadia de Netflix y DreamWorks Animation Television) y está producida por Karen Foster (coproductora de How to Train Your Dragon). El codirector de la película es Ennio Torresan (director de argumento de The Boss Baby) y la música de la película es de la compositora Amie Doherty (Undone de Amazon, Marooned de DreamWorks Animation).

Una aventura épica sobre una niña decidida que ansía un lugar donde pertenecer y descubre un espíritu afín cuando conoce a un caballo salvaje, Spirit Untamed es el próximo capítulo de la querida historia de DreamWorks Animation.

Lucky Prescott (Isabela Merced, Dora and the Lost City of Gold) nunca conoció realmente a su madre fallecida, Milagro Navarro (Eiza González, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), una intrépida jinete de acrobacias que vivía en Miradero, un pequeño pueblo en el límite de la frontera.

Como parte de las celebraciones del Día de las Madres se ha adelantado el lanzamiento de parte de la música del filme donde por supuesto ya se puede escuchar en las principales plataformas de streaming el tema interpretado a dueto por Eiza González e Isabela Merced.

Sobre cómo se enteraron de que iban a colaborar juntas dentro de este importante proyecto Merced dijo “Todo ha sido virtual, me enteré de que Eiza iba a interpretar a mi madre porque me mandó un mensaje directo lo que me alegro mucho de que al fin pudiéramos trabajar juntas“.

Da click en el link para ver el detras de camaras de la grabación de la música y el video con la letra.