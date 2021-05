Checo Pérez: “Seguiremos trabajando duro para poner este coche en el lugar que le corresponde”

El mexicano Sergio “Checo” Pérez volvió a demostrar su habilidad para las remontadas en el Gran Premio de España; sin embargo, no logró subirse al podio, sino que se ubicó en la posición número cinco después de iniciar en la octava.

El piloto de la escudería Red Bull Racing comentó tras finalizar la carrera: “Una buena recuperación, estuvimos fuertes para pasar a Ricciardo, pero ellos fueron rápidos en la recta. ¡Seguiremos trabajando duro para poner este coche en el lugar que le corresponde!”

Nice recovery, we struggle to pass Ricciardo, but they were fast on the straight.

We’ll keep working very hard to put this car where it belongs! #SpanishGP #ChargeOn pic.twitter.com/BEPz1uDlHv

