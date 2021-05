Seth Rogen no planea volver a trabajar con James Franco, tras las acusaciones a éste por comportamiento inapropiado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El popular actor Seth Rogen ha sido uno de los colaboradores habituales de James Franco desde hace años. Juntos han creado comedias de culto como “Pineapple express” o “This is the end”, y Seth se mantuvo a su lado después de que en 2018 su entonces amigo fuera acusado de comportamiento inapropiado por cinco mujeres: dos de ellas habían estudiado en su escuela Playhouse West Studio 4, que abrió en 2014 y cerró tres años más tarde, y el pasado mes de febrero llegaron a un acuerdo para retirar la demanda conjunta que habían interpuesto contra el actor.

Hace unas semanas la actriz Charlyne Yi aseguró que había sido testigo del carácter propio de un depredador sexual que Franco desplegó en el rodaje del filme “The disaster artist”, insistiendo además en que los productores de la película habían intentado sobornarla y le hicieron chantaje emocional cuando trató de abandonar el proyecto. Ahora Rogen ha realizado unas nuevas declaraciones en las que reconoce que su relación con el actor ha “cambiado” y que se arrepiente enormemente de haber bromeado públicamente acerca del testimonio de una chica de 17 años, que afirmó que Franco le había realizado proposiciones inapropiadas a través de Instagram.

“Vuelvo la vista a esa entrevista que concedí en 2018, en la que comento que seguiría trabajando con él, y la verdad es que no lo he hecho y no pienso hacerlo ahora mismo”, ha admitido ahora Seth en la conversación que ha mantenido con Sunday Times, en la que no ha aclarado si cree o no los testimonios que se han compartido acerca de Franco. “Lo que puedo decir es que desprecio el abuso y el acoso, y nunca encubriría ni ocultaría las acciones de alguien que lo hace, ni pondría a alguien en una situación en la que estuviera cerca de alguien así a sabiendas”.

