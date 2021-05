Republicanos de Arizona promulgan cambios radicales en la votación anticipada del estado

El gobernador de Arizona Doug Ducey firmó una ley el martes que eliminará la palabra “permanente” de la lista permanente de votación anticipada (PEVL, por sus siglas en inglés) del estado, un método que fue muy utilizado por los votantes de ese estado en las elecciones de 2020.

Ducey firmó el controvertido proyecto de ley SB 1485, menos de una hora después de que el Senado de Arizona lo aprobara 16-14, siguiendo las líneas del Partido Republicano en el estado.

“Este proyecto de ley es simple”, dijo Ducey en un video de él mismo firmando la medida de reforma legislativa electoral.

NEW: Arizona is a national leader when it comes to election integrity and access to the ballot box, and today I signed #SB1485 to continue that legacy. 1/ pic.twitter.com/BHkyOCEh9J

