Robinson conectó su primer jonrón después de perder el ojo derecho en un intento de suicidio

El beisbolista Drew Robinson ha vuelto a nacer después de estrenarse en la categoría Triple-A del béisbol de los Estados Unidos con Sacramento River Cats, filial de los Gigantes de San Francisco de la MLB.

Drew Robinson’s Remarkable Comeback Continued Last Night As He Launched His First Homer Since Losing An Eye in a Suicide Attempt https://t.co/UFoV6AZ3q0 pic.twitter.com/ouOoeUxqyh

— Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) May 12, 2021