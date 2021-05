Después de perder el ojo derecho en un intento de suicidio, tiene una nueva oportunidad en el béisbol

13 meses después de perder el ojo derecho en un intento de suicidio, Drew Robinson, prospecto de los Gigantes de San Francisco, consiguió un contrato para jugar la temporada 2021 con Sacramento en Triple-A.

En abril de 2020, Robison se encontraba solo en su casa en Las Vegas cuando decidió pegarse un tiro en la cabeza. Aún con signos vitales, a las 20 horas del incidente decidió llamar a emergencias.

El disparo dejó a Robinson sin su ojo derecho, fracturó su seno frontal y una herida de salida sobre el pómulo izquierdo. Pese a los daños irreparables del incidente, el utility utiliza una prótesis en el ojo que perdió y ahora tiene una nueva oportunidad en el beisbol.

“Mis primeros juegos de regreso, después de todo lo que sucedió, ¿están en casa frente a todas las personas que me ayudaron a superar mi incidente y este último año en general? Se siente como si estuviera viviendo una película “.

Too meaningful of a post to keep within twitter’s character limit haha. So here’s a screenshot of my real caption. 🎉❤️ #BiggerThanMe #BiggerThanSports pic.twitter.com/WyGfNYDX0R

“Aquí estoy, preparándome para jugar otra temporada profesional con una cantidad astronómica de significado”, escribió Robinson. “Esto es mucho más grande que yo. Estoy emocionado, nervioso, empoderado y, lo que es más importante, listo para una experiencia mágica “.

Robinson había pasado el mes anterior entrenando junto a otros jugadores de ligas menores en las instalaciones de los Gigantes en Arizona antes de recibir su asignación para el Día Inaugural.

“Un día como hoy hace un año, decidí vivir. Qué año ha pasado desde entonces. Muchas cosas altas, otras bajas. Agradecido con todo. Gracas a cada uno de ustedes por alcanzar esto, me ofrecieron su apoyo y enviaron amor en este camino. Estoy muy agradecido con todos”.

One year ago today, I chose life. What a year it’s been. Lots of highs, some lows. Grateful for all of it. Thank you to everyone whose reached out, offered support or sent some love my way. You are all so appreciated ❤️ #Alive pic.twitter.com/IFZUgReLOZ

