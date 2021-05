Arrestan a un anciano acusado de violar a una turista en un hostal de Miami Beach

La policía de Miami Beach ha confirmado el arresto de un hombre acusado de violar a una mujer francesa que llegó al sur de la Florida para pasar unos días de vacaciones en el sur de la Florida.

Los hechos, según el informe oficial, tuvo lugar en el popular Bikini Hostel, un hostal situado en Miami Beach, durante la noche del miércoles. La turista pensó que su novio había entrado a la habitación pero pronto se dio cuenta de que no era él, sino Joel Bush, un hombre de 61 años.

#Alabama man crawls into bed with woman at #MiamiBeach hostel, #sexuallyassaults her, according to police

A Alabama man is facing a charge of sexual battery after a woman told police that he climbed into bed with her at a hostel in Miami Beach and sexually assaulted her. pic.twitter.com/L29PCmSst3

— BugleMiami (@BugleMiami) May 13, 2021