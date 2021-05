Una mujer se cuela en una escuela de Miami para hacerse fotos fingiendo ser estudiante y ganar seguidores

Una mujer de Miami Beach ha recibido una orden de alejamiento de una escuela secundaria de la ciudad después de que la policía dijera que había invadido el centro para fingir ser estudiante.

Las autoridades señalaron que todo comenzó cuando Audrey Nicole Francisquini, de 28 años, una empleada de Carnival Cruise Line que trabaja en el departamento de ventas de la compañía, ingresó a la American Senior High School. Un agente de seguridad del centro se enfrentó a ella, pero la mujer respondió que era estudiante y que estaba buscando la oficina de registración.

Like why?!? She’s a former Georgia cop who got fired for #RevengePorn. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ #AudreyNicoleFrancisquini #BecauseFlorida – Woman Posed as Student, Snuck Into #AmericanSeniorHighSchool to Promote Instagram Page: Cops https://t.co/P6HcYsDySU

— Xavier G. Campos (@cerati9) May 11, 2021