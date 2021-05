Pasajero hispano ataca con cuchillo a conductor de UBER durante un viaje en Texas; le robó el vehículo a la víctima

TEXAS – Un conductor de UBER en el área de Grapevine, Texas fue atacado por un pasajero que estaba armado con un cuchillo este jueves por la mañana.

Las autoridades piden la ayuda de la comunidad para encontrar al sospechoso que escapó de la escena después del ataque.

La Policía informó que el incidente ocurrió contra el conductor de Uber durante el momento que dejaba a un pasajero afuera de los Apartamentos Amli ubicados entre E Dallas Road y Nash Street.

The victim is an Uber driver who was dropping off a passenger in Grapevine Thursday morning. His passenger attacked him and took off in his blue 2016 Toyota Camry.​ https://t.co/uHLyetLt2M

— FOX 4 NEWS (@FOX4) May 13, 2021