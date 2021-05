Revelan fecha de estreno de ‘Friends: The Reunion’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de años de pedirlo, los fans de Friends por fin tendrán el esperado programa de reunión que tanto había causado expectativa. Se podrá ver el próximo jueves 27 de mayo a través de la pantalla de HBO Max.

El anuncio se hizo acompañado de un trailer especial de 40 segundos de duración en donde se muestra al elenco conformado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. Los amigos están abrazados y tomados de la mano y caminan hacia el estudio 24 de Warnet Bros. “The One Where They Get Back Together”, se lee como el título del especial.

La llegada de este especial se da en el mismo año del lanzamiento de HBO Max.

Se sabe que el episodio de reunión de Friends contará con invitados especiales entre los que se han mencionado nombres como David Beckham, Justin Bieber, BTS, Kit Harington y la ganadora del premio Nobel, Malala Yousafzai.

Además, para celebrar el regreso de la emblemática sitcom, TBS transmitirá todos los episodios de Friends en un maratón titulado Friends: From The Beginning el cual está programado para el próximo 4 de junio.

El último episodio de la sitcom estrenada en 1995 se transmitió el 6 de mayo del año 2004, luego de 10 temporadas en las que el público vio crecer a sus personajes favoritos.

Friends, todo un fenómeno

El impacto cultura de la serie ha sido tal que actualmente es considerada por muchos como la mejor sitcom de la historia, además de que fue la catapulta de Jennifer Aniston al estrellato.

Entre el legado que dejó está el peinado que utilizó la actriz, el cual fue llamado “The Rachel” y fue copiado a nivel global, y el slogan del personaje de Joey Tribbiani, How you doing? que se convirtió en parte de la jerga del inglés occidental.

Sus episodios se han parodiado cientos de veces en programas actuales.

Uno de los eventos que le tocó enfrentar a la serie fue el 11 de septiembre, luego de los atentados terroristas que derribaron las Torres Gemelas; el primer episodio después de esto se mantuvo tal cual estaba grabado sin embargo se agregó una dedicatoria al final que decía “A la gente de Nueva York”, por su parte los siguientes episodios incluyeron sutiles homenajes al suceso lo que le dio el aclamo del público por ello.

