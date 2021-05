‘Se pasaron de ridiculas’: Adamari López y Chiquibaby al interpretar ‘Cuando calienta el sol’ en Hoy día

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Adamari López y Chiquibaby ha provocado revuelo entre los fans del matutino “Hoy Día” que no paraban de reír con la manera en la que sin vergüenza alguna, interpretaron uno de los mayores éxitos de Luis Miguel dándole su toque muy especial.

Han tenido de invitado al actor Diego Boneta que se ha robado el corazón del público con su galanura y sus fotos sexys que presume en redes, es el encargado de dar vida en “Luis Miguel: La Serie” a LuisMi, y como parte de las sorpresas que tenían preparadas han decidido cantar a su mejor manera una de las canciones de “El Sol“.

Desde su llegada al set Boneta deslumbró con su gran carisma y personalidad a todos los televidentes que han seguido sin duda la bioserie ya que cada semana es uno de los principales temas en todos los medios de entretenimiento pues les permite adentrarse y conocer más a detalle la vida del enigmático cantante.

Lluvia de críticas hacia las presentadoras por su interpretación

Luego de entrevistar al popular actor mexicano y como parte de uno de los segmentos se organizó una improvisada rendición de sin duda una icónica melodía del extenso repertorio del intérprete pero el par de conductoras no dudaron por un segundo en hacerla suya y le pusieron esa simpática chispa que les caracteriza.

Se puede ver en el vídeo que ha sido compartido en las redes sociales del show de Telemundo a “La Chaparrita” consentida en un extremo, Boneta y Stephanie Himonidis con un par de micrófonos por delante dando lo mejor de si al cantar.

Y es que han provocado un sin fin de reacciones ya que se dejan ver entre brinquitos y bailecitos cambiando la tonada a una “quebradita” que no pueden los fans más que gozar entre risas el cómico momento con este imparable dúo de amigas, ante la mirada atónita de Diego que no para de sonreir.

Por supuesto como era de esperarse hubo bastantes reacciones tanto de risas, halagos, piropos, nervios por los tacones altos que lucían, quienes no les gusto el vestuario y muchos otros que no les pareció nada buena su actuación. Por lo que no tardaron en llenar de mensajes la caja de comentarios del post que ya acumula más de 28 mil reproducciones.

“Chiquibaby, no le busques 5 pies al gato, cuando tiene 4 bajate de esos tacones y no te expongas, a algo que después puedas lamentar, escucha los consejos de otras“, escribió una fan.

“De verdad que se pasaron de ridículas lo siento pero es la verdad“, comentó un usuario.

“Muy bien Ada me encanta tu humor tan divertido, me hiciste el día, no paro de mirarte hacer el coro (cuando calienta el sol)”, expresó otro usuario.

Sin duda se ve que la gozaron durante la grabación del clip y reinó la alegría pues le han hecho pasar un rato agradable a los televidentes que todos los días siguen el programa.