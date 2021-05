Video: Fanáticos del Manchester United vuelven a protestar alrededor de Old Trafford

Desde que se anunció la creación de la Superliga Europea, los fanáticos ingleses, específicamente los del Manchester United, han expresado su disconformidad a través de protestas en contra de los propietarios estadounidenses de los Diablos Rojos, la familia Glazer.

La Superliga fue la gota que derramó el vaso de las disconformidades de los seguidores del United. Y es que tras la etapa del escocés Sir Alex Fergunson, los Diablos Rojos no han logrado una continuidad deportiva digna de uno de los clubes más importantes de Inglaterra y del mundo.

Pese a que esta campaña ha sido una de las mejores en tiempos recientes, en el que el equipo jugará la final de la Europa League y aseguró su puesto a la próxima Champions League al ubicarse en la segunda posición de la Premier Leage, los hinchas siguen expresando su descontento.

En esta ocasión, y tal como lo hicieron el pasado 2 de mayo, cuando las autoridades tuvieron que suspender el encuentro contra el Liverpool de Jurgen Klopp, los fanáticos protestaron alrededor del estadio Old Trafford. En esta oportunidad no lograron invadir al campo de juego.

Manchester United fans are once again protesting outside Old Trafford ahead of the rescheduled game v Liverpool

Follow live 👇

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 13, 2021