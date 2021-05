Cruz Azul arremetió fuertemente en contra del arbitraje

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La directiva de Cruz Azul siente que no hubo justicia ni equidad en el partido que enfrentó al Toluca por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX. En aquel compromiso, “La Máquina” vio cortada su racha de 15 partidos sin conocer la derrota, pero los miembros del club se sustentan en que el arbitraje de Marco Ortiz no fue el correcto, lo que terminó perjudicando al conjunto Cementero. En este sentido, el director deportivo del club, Jaime Ordiales, reveló que realizaron un reclamo formal para que esta situación no quedara impune.

Jaime Ordiales sobre el arbitraje: -"Genera impotencia. Para nosotros el trabajo de Marco Ortiz dejó mucho que desear sobre todo en aspectos puntuales; la valoración que le dio al segundo penal". -"Nos preocupa porque nos vimos perjudicados".#CruzAzul 🚂 pic.twitter.com/MZdZG3WtpF — Johan Corona ⚽ (@_johancorona) May 13, 2021

El directivo no tardó en asegurar que el arbitraje perjudicó al Cruz Azul luego de que sentenciaran un penal a el futbolista argentino Rubens Sambueza. El hecho llamativo es que el árbitro no recurrió al videoarbitraje (VAR) para corroborar que la sentencia allá sido o no la correcta.

La pregunta del millón. Era penal del Piojo Alvarado ??? La vendió como dios Rubens Sambueza??? De verdad, no ameritaba revisión en el VAR??? Con esta jugada, Toluca 👹🔴 le está ganando 2-1 al Cruz Azul de momento pic.twitter.com/TMkew0SFxD — DIEGOL ⚽️ (@Diegol90Mx) May 13, 2021

“A nosotros el trabajo de Marco Ortiz nos dejó mucho que desear, sobre todo en aspectos puntuales. La valoración que le dio él al segundo penal cuando entendemos que un juez cuenta con varias herramientas para tomar la mejor decisión, ni siquiera ha revisado la jugada y para nosotros no es penal”, explicó el directivo.

En este sentido, Ordiales se tomó el tiempo de enumerar algunas otras jugadas que a su juicio fueron mal interpretadas por el juez principal y que no tuvieron la sentencia correcta. “Nos inconformamos porque si recuerdan no se marcó un penal sobre Orbelín y tampoco un codazo a Baca (…) Después expulsó a Juan Reynoso y hoy casualmente nos vuelve a tocar y otra vez hay mucha polémica. Quisiera que se revisara en la Comisión a ver qué está sucediendo”, expresó el directivo sobre las recurrentes actuaciones de el juez, Marco Ortiz.

El director deportivo de @CruzAzul , Jaime Ordiales, explicó el motivo de la inconformidad con el arbitraje de ayer @AgenciaJRF pic.twitter.com/Up86PMKiCl — Julián Vázquez (@JulianVP56) May 13, 2021

Sin embargo, pese a todos los señalamientos posteriores al encuentro, Ordiales aclaró que esta situación no es usada como pretexto por la derrota. El director deportivo considera que sus jugadores y miembros del cuerpo técnico no están siendo escuchados y por esta razón decidieron alzar la voz.

Finalmente Jaime considera que su club está en la capacidad de revertir esta situación y sacar adelante la eliminatoria. “Estamos convencidos de la calidad y el alto nivel competitivo de los jugadores. Vamos a dar el mejor de los partidos para estar en semifinal. La realidad es que el torneo marca dos fases, creo que fuimos el mejor en la fase regular, hoy debemos mostrarlo en la fase final. Faltan 90 minutos y trataremos de redoblar esfuerzos, creemos que tenemos un gran plantel y tenemos plena confianza en revertir esto” concluyó.