Pablo Moctezuma revela que Alejandra Guzmán quitó de su testamento a Frida Sofía

Frida Sofía se mantiene en el ojo del huracán luego de que hace unas semanas denunciara públicamente a Enrique Guzmán por supuestamente haber tocado sus partes íntimas desde que tenía 5 años, desatando una guerra de declaraciones entre los miembros de su familia; por lo que ahora fue el turno de su padre, quien reveló que Alejandra Guzmán habría sacado del testamento a su hija.

Fue en el programa ‘Ventaneando’, en donde Pablo Moctezuma ofreció una entrevista en la que confesó que Alejandra Guzmán desheredó a su hija:

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia y eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí; no son departamentos, no son coches, me encantaría que (Alejandra) tomara un paso atrás y escuchara tantito lo que tiene que decir su hija”, expresó el empresario mexicano.

En cuanto al pleito legal que enfrentará Frida Sofía con su abuelo materno, Moctezuma dijo estar comprometido en apoyar a su primogénita, sin embargo, por el momento evitó hablar del tema por recomendación de sus abogados: “Obviamente no te puedo comentar sobre eso, porque se está haciendo todo un procedimiento que se requiere para llevar todo esto hasta las últimas consecuencias y pues no puedo hacer esos comentarios“, explicó.

También compartió su felicidad luego de que la cantante de 29 años decidera llevar su apellido, al menos dentro de las redes sociales, sin embargo, aprovechó para recordar que fue debido a los consejos de Enrique Guzmán que no registraron a su hija con sus apellidos cuando nació.

“No sabes el gusto, hace muchos años lo íbamos a hacer, pero era todo el tema complicadísimo, doña Silvia inclusive nos quiso ayudar. No entiendo por qué no se pudo registrar como todo el mundo en el hospital, el caso es que tuvimos una discusión, fue consejo de Enrique Guzmán… ahí le quitaron su identidad, eso psicológicamente creo que afecta“, agregó.

Antes de asegurar que le daría gusto que los conflictos entre madre e hija se resolvieran, ya que existe un gran amor de promedio, desmintió los dichos de “La Reina de corazones”, quien hace unos días confesó que sufrió violencia durante la relación que sostuvo con el padre de su hija:

“Todo es mentira, yo no soy golpeador. Estábamos jóvenes y Alejandra es muy ofensiva, muy fuerte y de repente hay que agarrarla“, compartió en videollamada.