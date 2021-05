Entre lágrimas, Ana Bárbara comparte el emotivo mensaje que le envió el hijo de Mariana Levy

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ana Bárbara disfruta compartir algunos aspectos de su vida, por lo que este 10 de mayo no dudó en presumir uno de los regalos más hermosos que recibió. Y es que, José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy y José María Fernández “El Pirru”, dedicó amoroso mensaje para celebrar el Día de la Madre.

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde la “Reina Grupera” y sus hijos Chema y Jerónimo, leyeron el mensaje que envió el joven de 16 dedicado especialmente a la mujer que lo crio desde que tenía 8 meses de edad tras la muerte de su mamá, dejando claro el inmenso amor que siente por ella.

“Gracias por ser mi mamá, gracias por tapar este vacío que teníamos cuando éramos niños y por seguir tapándolo. Gracias por siempre partirte la madre para poder sacarnos adelante, para ayudarnos, para venir a vernos o para que nosotros vayamos”, escribió en el que la cantante consideró es uno de los mejores regalos del día de las madres.

Y continuó asegurando que, aunque no fue ella quien lo trajo al mundo, siempre la verá como una mamá:

“Tal vez no me pariste, no estuve 9 meses en tu vientre, pero eso no es lo que hace a una madre, una madre es la que se desvive día a día por los hijos como tú o has hecho con tus hijos de sangre y los que adoptaste“, agregó el nieto de Talina Fernández.

En la carta, José Emilio también le agradeció a la cantante por ayudarlo, abrazarlo y escucharlo cuando más lo ha necesitado, e incluso por regañarlo cuando ha sido necesario.

“Má, no sabes lo agradecido que estoy en la vida, el destino o lo que sea que te haya puesto en mi camino y quiero que sepas que yo siempre te voy a considerar como mi mamá porque eso eres porque desde los ocho meses me recibiste en tus manos”.

El hijo de la fallecida actriz dijo sentirse muy orgulloso de poder llamar mamá a la cantautora de 50 años: “Estoy orgulloso de poder decir que mi mamá es Altagracia Ugalde Mota y que es la mejor consejera, mejor amiga, compañera, pero sobre todo es la mejor mamá. Gracias mamá por haber llegado a mi vida y no haberte ido y sobre todo gracias por querer quedarte más tiempo en ella para verme crecer. Te amo infinitamente“.

En la serie de videos que fueron compartidos con 2.5 millones de seguidores, Ana Bárbara agradeció el detalle de su hijastro:

“Eres un pedazo de mi alma, y tú eres mi hijito, mi gordo. Qué hermoso escuchar estas palabras“, sentenció la feliz mamá.

“Mi gordo es el más sensible del mundo, gracias por este bello regalo“, agregó mientras limpia algunas lágrimas de su rostro.