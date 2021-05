Tras vacunarse en Miami contra el COVID-19, Geraldine Bazán confiesa que presentó algunos síntomas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Geraldine Bazán se une a la lista de celebridades mexicanas que decidieron viajar a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el COVID-19, así lo dio a conocer con un video en el que habló de los síntomas que presentó poco después de recibir la dosis en la ciudad de Miami, Florida.

Al igual que Marlene Favela y “Pepillo” Origel, la actriz de 38 años viajó recientemente a Estados Unidos para vacunarse contra el Coronavirus. Fue a través de una grabación publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde se sinceró con 5 millones de seguidores, revelando que tuvo algunos efectos secundarios tras recibir la dosis del medicamento, entre los que destaca un fuerte dolor de cuerpo:

“Les voy a ser sumamente sincera, la verdad es que estoy bien, nada más que sí me duele mucho el brazo, me duele el cuello, el pelo y hasta la punta de los pies. Me duele un poco la cabeza y siento como un cansancio”, dijo.

Aunque la estrella de televisión se encuentra bien, confesó que debía tomar una pastilla para contrarrestar el malestar que presentó:

“Es parte de, sí me advirtieron que eso me podía pasar. Me estoy tomando una pastillita cada cierto tiempo para el dolor, pero ahí voy“, explicó de lo más tranquila mientras era acompañada por uno de sus mejores amigos, el actor y cantante Federico Díaz.

Antes de finalizar, la actriz de exitosas producciones como ‘Falsa Identidad’ y ‘Tierra de Pasiones’ pidió a sus seguidores considerar la opción de recibir la inmunización:

“La verdad es que sí es importante, si tiene n oportunidad y si así lo creen conveniente se vacunen“, agregó en la grabación que ha sido retomada por otros perfiles sociales.

Y completamente de acuerdo con la idea de que “no hay nada que un buen día de playa no quite“, aprovechó el viaje a la calurosa Ciudad de Miami para divertirse en la playa, y posando con un diminuto bikini multicolor logró arrancar suspiros de sus fanáticos de la famosa red social.