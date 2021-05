“El mundo sabrá menos de lo que pasa en Gaza”, dice la agencia AP tras derrumbe del edificio donde transmitía

La agencia de noticias estadounidense, The Associated Press, cuya sede en Gaza fue bombardeada por las fuerzas armadas de Israel, aseguró que “el mundo sabrá menos de lo que ocurre” allí e informó que se logró evitar una “terrible pérdida de vidas al evacuar a sus trabajadores a tiempo”.

“Estamos conmocionados y horrorizados de que los militares israelíes apuntaron y destruyeron el edificio que albergaba la oficina de AP y otros medios de comunicación”, aseguró Gary Pruitt, director de la agencia, en un comunicado.

Pruitt remarcó que como consecuencia del bombardeo que derrumbó el edificio “el mundo sabrá menos de lo que pasa en Gaza”.

“Es un acontecimiento increíblemente perturbador. Evitamos por poco una terrible pérdida de vidas. Una docena de periodistas y colaboradores estaban dentro del edificio y afortunadamente fuimos capaces de evacuarles a tiempo”, agregó.

Pruitt subrayó que han pedido explicaciones al gobierno de Israel y están en contacto con el Departamento de Estado de EEUU para saber las causas del ataque.

El derrumbe de la torre Al Jalaa, donde también se encontraban las oficinas de la cadena Al Jazeera y otros medios, fue captado en vivo por múltiples cadenas de televisión internacionales, incluso aquellas que hasta hoy transmitían desde allí.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️

🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021