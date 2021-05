El tigre que cautivó a Houston se va a la libertad de un santuario; el presunto dueño sigue “enjaulado”

TEXAS – El tigre que ha cautivado la atención de Houston durante la semana finalmente fue encontrado seguro, y este domingo se informó que el animal tendrá una nueva casa en las instalaciones de un rancho que alberga animales exóticos en Cleveland, Texas, según informaron las autoridades.

Después de que la esposa del presunte dueño del animal lo entregó a oficiales el sábado, el tigre llamado India fue sometido a una evaluación médica.

HPD Major Offenders Commander Ron Borza is relieved "India" the 🐅 is now safe:

Personal del rancho Cleveland Amory Black Beauty, a donde el tigre será trasladado, llegó el domingo para llevarlo a las instalaciones.

El director del rancho mencionado, Noelle Almrud, dijo que el santuario ubicado en Murchison, Texas es uno de los más diversos en los Estados Unidos.

“Tenemos más de 800 animales que han sido descuidados y estamos contentos de poder llevarnos a India a Black Beauty”, dijo Almrud.

El tigre será introducido a un espacio natural con alberca, árboles y una dieta nutritiva.

India fue visto suelto en un vecindario al oeste de la ciudad la semana pasada. Varias personas publicaron videos en las redes sociales del animal y esto desató una secuencia de sucesos que incluyeron la fuga de Víctor Cuevas, el presunto dueño del animal, con el tigre.

The trailer to take India to the Cleveland Amory Black Beauty Ranch has arrived at BARC. We're expecting an update around 9.

May 16, 2021