Un hombre de Florida se enfrenta a un cocodrilo para salvar a su perro

Un hombre de Florida no se lo pensó dos veces cuando vio que su mascota estaba en peligro de ser atacado por un caimán, así que él tuvo la valentía de enfrentarse al reptil y plantarle cara para que su perro no corriera peligro.

Mike McCoy estaba paseando a Jake, su perro, cerca de un estanque cuando el animal se aproximó a una zona de arbustos. De repente, un cocodrilo emergió del agua y atacó al perro en cuestión de segundos. El hombre recordó que apenas vio al cocodrilo, de entre siete y nueve pies de largo, salir del estanque él lo empujó de regreso al agua, según afirmó en una entrevista recogida por NBC News.

Lucky dog! Jake was pulled into a Pasco County pond by a 7-9 foot alligator yesterday. Mike McCoy jumped in to save him, using his thumb to jab the gator in the eye, and lifting him out of the water. The gator released Jake. Both owner and dog suffered bites but are doing ok. pic.twitter.com/NC2COCB473

— Erik Waxler (@erikwaxler) May 12, 2021