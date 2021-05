Bomberos de Los Ángeles investigan si incendio que arrasa ya con 1,325 acres fue provocado

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) dijo la noche del domingo que están interrogando a un posible sospechoso de provocar el incendio que arrasa ya con 1,235 acres de Pacific Palisades, en el condado de Los Ángeles. Unos 1,000 residentes de Topanga Canyon se han visto obligados a abandonar sus casas desde el pasado sábado.

Se trata del segundo sospechoso que se somete a las preguntas de la agencia local. Las autoridades aseguran que el mismo domingo pusieron en libertad a otra persona que habían interrogado.

Aunque los investigadores están considerando si el incendio fue provocado, sus causas continúan bajo investigación. El fuego ha arrasado ya con la noche del domingo no estaba controlado (0% de contención).

Operations Chief provides a 5/16/21 PM overview of the #PalisadesFire. 1325 acres. 0% containment. Press Conference will be 5/17/21, 10am at Will Rogers State Beach. Unified Command: #LAFD #LACoFD #CalFire pic.twitter.com/3TIYN6EPdC

