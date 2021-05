Historia mexicana: Rey Mysterio y su hijo Dominik ganaron los títulos de parejas en la WWE

Por primera vez en la historia de la WWE una pareja conformada por padre e hijo se convierten en campeones de parejas de la empresa. Y toda la gloria es mexicana. El legendario Rey Mysterio, junto a su hijo Dominik Mysterio, conquistaron los títulos en parejas de la marca SmackDown, tras vencer a Dolph Ziggler y Robert Roode.

San Diego’s own Rey Mysterio and Dominik Mysterio have won the Smackdown Tag Team Championships. First father and son combo to ever win them. Pretty awesome. pic.twitter.com/81vhw0xnQr

