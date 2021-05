AMLO respalda propuesta de Joe Biden de liberar patentes de la vacuna contra la COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se suma a la propuesta de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la liberación de las patentes de las vacunas contra la COVID-19.

“Desde luego es una muy buena propuesta que nosotros respaldamos el que se pongan a disposición de la humanidad las patentes de las vacunas. Esto va a ayudar mucho, nosotros vamos a respaldar la propuesta del presidente Biden“, señaló.

El pasado 5 de mayo, la Administración del presidente Joe Biden, anunció que Estados Unidos apoyaba ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra coronavirus mientras durara la pandemia, situación que respalda el mandatario mexicano.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021