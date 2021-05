Arrestan en México a tres sospechosos del asesinato de Rossana Delgado, la taxista venezolana en Georgia

Tres de los sospechosos del crimen de la taxista venezolana Rossana Delgado, que fue asesinada tras desaparecer de manera misteriosa en un suburbio de Atlanta (Gerogia), fueron capturados en México, informaron autoridades en Georgia.

El Buró de Investigaciones de Georgia (GBI) confirmó que Megan Colone, de 30 años, Óscar Manuel García (26), y Juan Antonio Vega (25), ya se encuentran detenidos en una prisión en Texas y serán trasladados a Georgia para enfrentar cargos de asesinato por la muerte de Delegado.

Three people are in custody for the murder of Rossana Delgado in Gilmer County. The GBI working with Homeland Security Investigations (HSI) Atlanta, HSI Harlingen, Texas & Attaché Matamoros, Mexico coordinated the arrests of Megan Colone, 30, and Oscar Manuel Garcia, 26. (1/3) pic.twitter.com/wKrb4oC93G

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) May 17, 2021