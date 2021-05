Buscan a dos niños hispanos que desaparecieron hace dos semanas del área metropolitana de Houston

TEXAS – Las autoridades del área de Conroe solicitan la ayuda de la comunidad para encontrar a dos niños que desaparecieron el 5 de mayo.

Los niños fueron vistos por última vez en su casa localizada en el vecindario de Hunters Trail, según informó la Oficina del Sheriff del Condado Montgomery. Conroe se encuentra ubicado 30 millas al norte del centro de Houston.

Jesús Torres, de 11 años, y José Domínguez, de 13 años, fueron vistos por familiares el 5 de mayo en el exterior de una residencia, pero durante el transcurso del día desaparecieron.

Se desconoce el momento que abandonaron la residencia y sus familiares no están seguros que ropa llevaban puesta.

A Jesús se le describe como un niño que mide 4 pies, 11 pulgadas y que pesa alrededor de 100 libras. Tiene ojos color café y cabello negro.

A José se le describe como un niño que mide 5 pies, 6 pulgadas y que pesa 120 libras. Ojos color café y cabello negro.

Las autoridades creen que los niños se fueron juntos.

