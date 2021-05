Greg Abbott dice que existe fraude en reclamos de desempleo y quiere que texanos regresen a trabajar

TEXAS – Un día despues de haber anunciado que Texas saldría del programa federal para recibir beneficios de desempleo relacionados con la pandemia de COVID-19, el gobernador Greg Abbott señaló que el 18% de las solicitudes de ayuda por desempleo en el estado son o se sospechan ser “fraudulentas”.

Según Abbott, la información la tiene la Comisión de Fuerza Laboral de Texas.

En ese sentido, el porcentaje equivaldría a unas 800,000 solicitudes por las cuales se han pagado más de $10.4 billones a la fecha.

El mandatario anunció este lunes que sacó a Texas del programa federal, lo cual ya fue notificado al Departamento de Trabajo de Estados Unidos y entrará en vigor a partir del 26 de junio.

Texas has more job openings than the number of unemployment claims on file.

Also, almost 20% of unemployment claims filed during the pandemic appear to be fraudulent.

Texas is 100% open — it’s time to get back to work. pic.twitter.com/M4jELqiuzD

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 18, 2021