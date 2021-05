Káiser culé: Rafa Márquez volverá al Barcelona para continuar su carrera de entrenador

Rafa Márquez volverá a defender los colores del Barcelona. Luego de 7 años en la institución blaugrana como jugador, su regreso se daría tan pronto como este verano en una nueva función. El Káiser tomaría el rol de entrenador del equipo Juvenil A (u19) para contribuir con el proceso de formación de las próximas generaciones del Barca. Según aseguró el portal GOAL, el mexicano se reunió con Rafael Yuste, vicepresidente del club, para acordar su incorporación a La Masía.

La noticia también fue reportar por Jugones La Sexta, reconocido medio español. El primer acercamiento ocurrió antes de las elecciones del club, puesto que Márquez apoyó públicamente a Joan Laporta, quien venció y comenzó un nuevo período como presidente culé.

Rafa Márquez debutó como estratega con el RSD Alcalá, club perteneciente a la tercera división del fútbol español. Renunció al equipo el pasado 22 de marzo. El Fútbol Club Barcelona luce como el destino perfecto para continuar progresando como entrenador, a la vez que está en un ambiente más que conocido, donde es querido y estará más cómodo que nunca.

Poco a poco, el Barcelona da pasos hacia su renovación en todas las líneas. Más temprano que tarde Xavi volverá, probablemente para dirigir al primer equipo. Mientras tanto, son buenos pasos los que da la dirigiencia culé con la integración de ex-jugadores a su proyecto.

Also this could be fun. From @moillorens, Rafa Marquez set to return to Barça as coach of Juvenil A (u19s) next season https://t.co/xgnL6mnYSL

— Samuel Marsden (@samuelmarsden) May 18, 2021