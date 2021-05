La pelea de los $200 millones entre Tyson Fury y Anthony Joshua se podría caer por culpa de un árbitro

En la cuerda floja se encuentra el esperado combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua, calificado como una de las peleas más millonarias de la historia, debido a la decisión de un árbitro estadounidense.

Fury le ganó por nocaut a Deontay Wilder en febrero del 2020, y eso le sirvió para hacerse con el campeonato de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, y en el contrato de la pelea estaba estipulada una revancha.

Breaking: an arbitrator has ruled that @Tyson_Fury and @BronzeBomber must face each other in a rematch by September 15, 2021. MORE TK — Mark Kriegel (@MarkKriegel) May 17, 2021

Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 no se pudo llevar a cabo el compromiso y pareció haber quedado en el olvido para Tyson Fury.

Esto no ocurrió con el equipo legal de Wilder, que llevó el caso al arbitraje, que terminó fallando a favor del estadounidense.

Un árbitro de Estados Unidos que maneja el caso determinó que el encuentro se debe realizar para el próximo 15 de septiembre.

this is how i’m feeling right now, i’m on the inside fighting smashing stuff up, & my next opponent is getting smashed to bits! pic.twitter.com/lf0MDEEnPB — TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 18, 2021

Esta decisión representa un tremendo inconveniente para los británicos Fury y Joshua, pues ambos habían pactado un combate histórico para el próximo 14 de agosto.

Al parecer, la única salida viable para esta situación es que Fury pague unos $11 millones de dólares a Wilder para que apele al fallo y se haga a un lado en la pugna legal.

🗣️ “We were told by Fury’s team the arbitration wouldn’t be an issue. Let’s see if they can pull something out the bag for their fighter. We have to look after AJ” – @EddieHearn exclusive out now Watch in full ⬇️https://t.co/7zXFOlrrJL pic.twitter.com/aVC9iT4BC5 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 18, 2021

La pelea entre Anthony Joshua y el “Gypsy King” está pautada para celebrarse en Arabia Saudita y extraoficialmente cuenta con bolsas aproximadas de $100 millones de dólares por peleador.

De hecho, según lo dicho por Fury en redes sociales el combate cuenta con la aprobación del príncipe Khalid de Arabia Saudita, y calificó el encuentro como “el evento deportivo más grande que jamás se haya hecho en el planeta Tierra“.

Fury y Joshua poseen entre ambos los cuatro títulos mundiales de los organismos que rigen el boxeo internacional.

Joshua tiene en su haber los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).