Las marcas de secadoras de ropa más y menos confiables

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

¿Recuerdas los viejos tiempos en los que los tendederos de ropa se balanceaban frente a las ventanas como fantasmas en el aire? Esa práctica cayó en desuso, al igual que los antiguos fregaderos para lavar la ropa. Hoy en día, una secadora confiable puede hacer un buen trabajo, sin que tu ropa interior vuele accidentalmente al jardín de tu vecino.

Si estás buscando una secadora nueva, vale la pena elegir un modelo que tenga menos probabilidades de tener problemas. Ahí es donde entra la encuesta anual de otoño de Consumer Reports.

¿Qué marcas de secadoras de ropa son las más y las menos confiables? La última encuesta de CR revela las respuestas, para que no te quedes colgado secándote. El índice de confiabilidad previsto por CR calcula la probabilidad de que las secadoras recién compradas de una marca determinada presenten problemas o se rompan en los primeros cinco años.

Nuestro índice de satisfacción del usuario refleja la cantidad de miembros de CR que muy probablemente recomendarán la secadora que compraron. Para facilitarte la elección, incluimos estas valoraciones exclusivas en la puntuación general de cada modelo en nuestras calificaciones de secadoras de ropa.

CR encuestó a 95,727 miembros durante un período de tres años desde 2018 hasta 2020. Los resultados de la encuesta se basan en las experiencias de los miembros de CR con 105,995 secadoras nuevas compradas entre 2010 y 2020.

Si te encuentras en la búsqueda de una nueva secadora, comienza con nuestra guía de compra de secadoras. Luego consulta nuestra exhaustiva lista de calificaciones de secadoras y utiliza los filtros para limitar tus opciones entre los más de 200 modelos de secadoras eléctricas y de gas de tamaño regular y las secadoras eléctricas compactas.

Los lectores con una membresía de acceso digital a CR pueden seguir leyendo los resultados de nuestra encuesta para Amana, Bosch, Electrolux, Fisher & Paykel, Frigidaire, GE, Hotpoint, Kenmore, LG, Maytag, Miele, Samsung, Speed Queen y Whirlpool. Consulta nuestras calificaciones de secadoras de ropa para obtener más detalles.

Secadoras eléctricas

Las secadoras eléctricas son increíblemente populares entre los miembros de Consumer Reports y representan el 72% de nuestra muestra de calificaciones durante la última década. Las secadoras de gas constituyen el 26% de la muestra, mientras que los modelos compactos representan solo el 2%.

LG y Speed Queen se destacan de manera constante como las secadoras eléctricas de tamaño regular más confiables y populares entre las marcas incluidas en nuestra encuesta. LG y Speed Queen obtienen calificaciones de Excelente tanto en confiabilidad prevista como en satisfacción del usuario.

Entre las más y las menos confiables se encuentran seis marcas que obtienen la calificación de Muy buena en confiabilidad: Amana, Crosley, Kenmore, Maytag, Roper y Whirlpool. Pero de estas marcas, solo Maytag obtiene la calificación de Muy buena en cuanto a satisfacción del usuario. Las demás reciben una calificación media de Buena.

Electrolux, GE y Samsung obtienen calificaciones intermedias en cuanto a confiabilidad y satisfacción del usuario. Las secadoras eléctricas Frigidaire y Hotpoint tienen calificación de Buena en cuanto a confiabilidad, pero ambas marcas tocan fondo en nuestras calificaciones de satisfacción, cada una con una calificación de Deficiente.

¿Qué marca es la menos confiable? A pesar de la calificación de Buena en cuanto a la satisfacción del usuario, CR no puede recomendar las secadoras eléctricas Fisher & Paykel en este momento, al menos en parte debido a su calificación de Aceptable en cuanto a confiabilidad.

La excelente calificación de LG en cuanto a confiabilidad y satisfacción coloca a sus secadoras, como la LG DLE7100W, en lo alto de nuestras calificaciones. Este modelo obtiene la calificación de Excelente para el secado y es relativamente silencioso, se escucha, pero no debería molestarte con ruidos fuertes y constantes. Y cuesta la mitad de lo que cuestan otras secadoras de alta puntuación que hemos probado, lo que la convierte en la Mejor compra de CR.

Secadoras de gas

LG y Speed Queen también se destacan como las secadoras de gas más confiables y populares entre las 12 marcas incluidas en la encuesta de CR, obteniendo la calificación de Excelente tanto en confiabilidad prevista como en satisfacción del usuario. Maytag obtiene una calificación de Buena en confiabilidad media, pero es la única otra marca de secadoras de gas con calificaciones favorables en cuanto a satisfacción del usuario, asegurando una de Muy buena.

La mayoría de las otras marcas de secadoras de gas, Amana, Electrolux, GE, Kenmore, Maytag, Samsung y Whirlpool, se mantienen firmes con una aceptable calificación de Buena en cuanto a confiabilidad y satisfacción.

Las tres marcas con las calificaciones más bajas son excepciones. CR no puede recomendar Fisher & Paykel y Hotpoint, cuyas calificaciones en cuanto a confiabilidad son Aceptable y Deficiente, respectivamente. Y aunque Frigidaire obtiene una calificación de Buena por su confiabilidad, es la única marca de secadoras de gas calificada como Deficiente en cuanto a satisfacción del usuario.

¿Por qué arriesgarse con una secadora de gas de poca calidad? Si estás buscando una secadora de gas de primera categoría que sea relativamente silenciosa y tenga una calificación superior en rendimiento de secado, el modelo DLG7101W de LG debería servirte. El precio también es atractivo.

Secadoras compactas

Las secadoras compactas tienen solo 24 pulgadas de ancho y se pueden apilar sobre tu lavadora si el espacio es reducido. En los modelos compactos, los fabricantes solo hacen modelos eléctricos.

Entre las 10 marcas incluidas en nuestra encuesta, Miele es la única marca que obtuvo una calificación Excelente en cuanto a la confiabilidad prevista y la satisfacción del usuario.

LG obtiene una calificación de Muy buena por su confiabilidad y satisfacción, lo que la convierte en la única marca clasificada favorablemente en los tipos de secadoras eléctricas, de gas y compactas. Electrolux y Kenmore obtienen la calificación de Muy Buena en cuanto a confiabilidad, pero solo la satisfacción de Electrolux es Buena, mientras que la de Kenmore es Deficiente. GE y Whirlpool también obtuvieron una calificación Deficiente en cuanto a la satisfacción del usuario, pero la confiabilidad en ambas es calificada como Buena.

¿Y las menos confiables? Las secadoras compactas Asko y Blomberg obtienen una calificación Aceptable por su confiabilidad. Sin embargo, los usuarios de ambas marcas están medianamente satisfechos. Cada marca obtiene una calificación de Buena. CR no puede recomendar estas dos marcas en este momento.

Pero sí recomendamos la secadora Miele TWF160WP sin ventilación, gracias en parte a las excelentes calificaciones de Miele en cuanto a confiabilidad y satisfacción. Esta secadora es similar a la mejor calificada que probamos, Miele TWI180WP, por lo que esperamos que su desempeño sea similar. ¿Las únicas diferencias? La Miele TWF160WP no tiene una función de vapor ni una puerta con ventana, por lo que se vende por $400 menos.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.