Fresno es clasificada como la mejor ciudad para el “romance” en todo Estados Unidos

En lo que constituye una sorpresa mayor, la ciudad de Fresno, en el Valle Central de California, ha sido clasificada como la mejor de Estados Unidos para el “romance”.

Al menos eso es lo que arrojó un estudio comparativo realizado por el sitio romántico MyDatingAdviser.com recientemente publicado para designar a las mejores ciudades para solteros en el país. Los resultados son interesantes y claro, discutibles, comenzando por Fresno.

El sitio explicó que los resultados fueron determinados al comparar 150 de las ciudades más pobladas del país en cuatro “dimensiones”:

1 – Atributos de la población (porcentaje de solteros, diversidad de la población, nivel educativo, bienestar, expectativa de vida).

2 – Romance (tasas de matrimonio, actividad sexual, citas de la comunidad LGBT, costo de una botella de vino y costo de una cena).

3 – Calidad de vida (clima, tiempo para transportarse, seguridad, contaminación, servicios médicos).

4 – Accesibilidad económica (servicios, tasa de desempleo, precio medio de la renta, precio medio de las casas, salario promedio).

Fue en el renglón de “Romance” donde nadie quedó por encima de Fresno, una ciudad de con alto porcentaje de población hispana que es la más grande del Valle Central y que se encuentra al pie de las montañas.

"To note: Even on a study from a dating reviews site, Fresno ranked worst for pollution levels." someone's gotta be #1, right?https://t.co/gTsjmYZ6JX — Leah Sadoian (she/her) (@leahsadoian) May 17, 2021

En cuanto a otras ciudades de California, Los Ángeles quedó clasificada como la No. 48 en romance, San Francisco la 59, San Diego la 35 y Santa Bárbara la 80.

Fresno fue la No. 1 en romance, pero también la 144 en accesibilidad económica, la 43 en atributos de la población y la 72 en calidad de vida. Realista o no, es grato que se hable de la ciudad de Fresno en temas no relacionados con el crimen, la injusticia social o la sequía.

La ciudad que fue designada la No. 1 del país para solteros fue Lincoln, Nebraska, con un cómputo de 64.9. La capital de ese estado fue ranqueada como la No. 10 en accesibilidad económica, la 40 en romance, la 32 en atributos de la población y la 14 en calidad de vida.

Le siguieron en la lista New Haven (Connecticut), Buffalo (Nueva York), Lakeland (Florida), Jacksonville (Florida), Sprinfgield (Massachusetts), Kalamazoo (Michigan), Albany (Nueva York), San Diego (California) y Ocala (Florida).