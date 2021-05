Greg Abbott se lanzó a las redes sociales para celebrar la nueva ley en Texas que phroíbe abortos

AUSTIN – La semana pasada el gobernador Greg Abbott advirtió que firmaría un proyecto de ley que prohíbe el aborto después de la sexta semana de gestación y este miercoles cumplió su promesa.

Abbott firmó la propuesta que fue impulsada por los legisladores republicanos del estado.

Rodeado de varios funcionarios el gobernador firmó la ley y en su cuenta de Twitter celebró la ocasión.

Thank you to the #txlege for working on a bipartisan basis to ensure the heartbeat bill became law.

Also, a very special thank you to the #ProLife groups for working tirelessly to ensure the heartbeat bill passed in Texas. pic.twitter.com/kAcs704QYQ

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 19, 2021